طنجة.. غموض يلفّ الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى للتنقل ب”الطاكسي”

هبة بريس- مكتب طنجة

قرار مفاجئ ذاك الذي كشف عنه بلاغ اخباري نشرته فعاليات مهنية لها علاقة بقطاع النقل بمدينة طنجة، بخصوص زيادة مرتقبة في تسعيرة الحد الأدنى للرحلة، في الوقت الذي لم يتم فيه تأكيد الخطوة او نفيها من طرف السلطات المحلية .

وأورد بلاغ موقع باسم “الجامعة الوطنية التقدمية للنقل بطنجة” ، نتوفر على نسخة منه، أن الزيادة تتعلق بالتسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة”. مشيرا إلى أن الزيادة المذكورة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بسعر الحد الأدنى لتسعيرة التنقل بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة، الذي سيصبح 7 دراهم بدل خمس دراهم بالنسبة للتوقيت العادي، فيما أصبح سعر الحد الأدنى للخدمات المقدمة خلال الفترة الليلية هو 10.5 دراهم عوض 7.5 دراهم.

وأشار البلاغ إلى وجود تحفظ لدى الجهات الوصية بعدم الزيادة في العداد، في انتظار قرار عاملي، الذي يعتبر المرجع القانوني الذي بمقتضاه يتم تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.