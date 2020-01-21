حسنية أكادير تتخلى عن المدرب امحمد فاخر بشكل رسمي

التحكم في النص :
أحمد وزروتي: هبة بريس
قرر رئيس فريق حسنية أكادير الحبيب سيدينو الاستغناء عن خدمات المدرب امحمد فاخر صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير وإبلاغه عن طريق مفوض قضائي بإنهاء مهامه داخل الفريق، وذلك في نفس اليوم الذي سيواجه فيه الدفاع الحسني الجديدي بملعب أدرار.
يأتي هذا القرار بعد التصعيد الجماهيري الكبير ضد المدرب امحمد فاخر، خصوصا بعد النتائج السلبية التي راكمها مع الفريق خلال المقابلات السابقة حيث استقر ترتيب الفريق في الرتبة ما قبل الأخيرة بتسع نقط.
تجدر الإشارة إلى أن جمهور حسنية أكادير قام بمسيرات متعددة يطالب فيها بالستغناء عن المدرب والكاتب العام للفريق والكاتبة الإدارية.
مغربي قح
في 20:21
لست أدري عن مادا يبحث هدا الرئيس؟ وهو الدي أقال المدرب الارجنتيني بدون سبب واضح اللهم انه كان يحصل على نتائج جيدة مع الفريق. وقد خلق الرئيس زوبعة مع هدا المدرب عشية المباراة النهائية لنيل كاس العرش ما أثر سلبيا على اللاعبين وشتت تركيزهم وحصدوا بدلك الهزيمة امام فريق خارج الدوري الممتاز
إنه استهتار بكل المقاييس يجب تغيير الرئيس هدا هو الرأي السديد
ولد حميدو
في 23:57
حكى الي صديق كان مؤخرا باكادير بحيث صادف احتجاجا كبيرا كما لو انه ثورة او مطالب اجتماعية و عندما استفسر عن السبب سمع بان دلك ضد المدرب فاخر من اجل الاستغناء عنه
ولد حميدو
في 04:15
Fakhir chasseur de primes