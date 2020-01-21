حسنية أكادير تتخلى عن المدرب امحمد فاخر بشكل رسمي

أحمد وزروتي: هبة بريس

قرر رئيس فريق حسنية أكادير الحبيب سيدينو الاستغناء عن خدمات المدرب امحمد فاخر صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير وإبلاغه عن طريق مفوض قضائي بإنهاء مهامه داخل الفريق، وذلك في نفس اليوم الذي سيواجه فيه الدفاع الحسني الجديدي بملعب أدرار.

يأتي هذا القرار بعد التصعيد الجماهيري الكبير ضد المدرب امحمد فاخر، خصوصا بعد النتائج السلبية التي راكمها مع الفريق خلال المقابلات السابقة حيث استقر ترتيب الفريق في الرتبة ما قبل الأخيرة بتسع نقط.

تجدر الإشارة إلى أن جمهور حسنية أكادير قام بمسيرات متعددة يطالب فيها بالستغناء عن المدرب والكاتب العام للفريق والكاتبة الإدارية.