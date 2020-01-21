بعد غيابه عن أهم أنشطة الفريق.. هاته حقيقة إقالة الناطق الرسمي للوداد

نُشر بتاريخ :  2020-01-21 - 15:33
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

تداول الصفحات الخاصة بجماهير الوداد الرياضي في الأونة الأخيرة بشكل واسع النطاق خبر إقالة محمد طلال الناطق الرسمي للنادي الأحمر خاصة بعد غيابه عن ندوة إقالة المدرب الصربي السابق زوران و تعيين غاموندي كمشرف عام للنادي ، فضلا على غيابه في أبرز أنشطة الفريق بالأسبوعين الأخيرين.

و في هذا الصدد، أكد مصدر مقرب من طلال أن الأخير قد خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى العنق و هي التي كانت السبب في ابتعاده مؤقتا عن أجواء الفريق و عن ممارسة مهامه الإعلامية كناطق رسمي للفريق الأحمر.

و فند ذات المصدر كل الإشاعات الرائجة بخصوص إقالة طلال بعد خلافات عميقة مع سعيد الناصري رئيس الفريق ، حيث أكد أن كل ما يروج لا يمث للواقع بصلة و أن علاقة طلال بالرئيس و النادي كبيرة و متينة ، مرجعا سبب الغياب لظروف صحية قاهرة.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أسفي يحتج على حكم مباراة الوداد ويطالب بفتح تحقيق

هبة سبور استنكر نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم الظلم الكبير الذي تعرض له خلال لقاء الوداد ال…