بعد غيابه عن أهم أنشطة الفريق.. هاته حقيقة إقالة الناطق الرسمي للوداد

هبة بريس – الدار البيضاء

تداول الصفحات الخاصة بجماهير الوداد الرياضي في الأونة الأخيرة بشكل واسع النطاق خبر إقالة محمد طلال الناطق الرسمي للنادي الأحمر خاصة بعد غيابه عن ندوة إقالة المدرب الصربي السابق زوران و تعيين غاموندي كمشرف عام للنادي ، فضلا على غيابه في أبرز أنشطة الفريق بالأسبوعين الأخيرين.

و في هذا الصدد، أكد مصدر مقرب من طلال أن الأخير قد خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى العنق و هي التي كانت السبب في ابتعاده مؤقتا عن أجواء الفريق و عن ممارسة مهامه الإعلامية كناطق رسمي للفريق الأحمر.

و فند ذات المصدر كل الإشاعات الرائجة بخصوص إقالة طلال بعد خلافات عميقة مع سعيد الناصري رئيس الفريق ، حيث أكد أن كل ما يروج لا يمث للواقع بصلة و أن علاقة طلال بالرئيس و النادي كبيرة و متينة ، مرجعا سبب الغياب لظروف صحية قاهرة.