أمزازي بلندن.. ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير التعليم؟

محمد منفلوطي- هبة بريس

كشفت مصادر عليمة، أن وزير التربية الوطنية المغربي سعيد امزازي يقود وفدا مغربيا رفيع المستوى في المنتدى العالمي للتعليم الذي يعقد في لندن تحت عنوان: “جيل واحد.. ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير التعليم؟”.

وحسب نص بلاغ المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، فإن الوفد المغربي إلى هذا المنتدى الذي يعد أكبر تجمع سنوي لوزراء التعليم والمهارات في العالم، يترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وادريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويضم أربعة رؤساء جامعات وعدد من المسؤولين السامين بوزارة التربية الوطنية، وبمرافقتهم مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب طوني رايلي ومستشارة التعليم المغاربي بوزارة التنمية الدولية كيت طومسون.

واضاف البلاغ أن هذه الزيارة التي ينظمها المجلس المذكور والسفارة البريطانية في الرباط، تهدف إلى “تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين قطاعي التعليم في المغرب والمملكة المتحدة”.

وينتظرأن يقدم أمزازي خلال المنتدى خارطة الطريق المغربية في مجال التعليم، ضمن مناقشة الحلول على المدى البعيد لمواجهة “الفقر التعليمي”، بينما سيجري أعضاء الوفد المغربي كذلك محادثات ثنائية مع نظرائهم البريطانيين، وفق البلاغ.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه سيعقد، على هامش المنتدى، اجتماع افتتاحي للجنة المشتركة المغربية-البريطانية للتعليم العالي، بعد غد الأربعاء ، في حرم جامعة كوفنتري في لندن، بغرض تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عديدة، من بينها الأبحاث والتبادلات الأكاديمية والمساعدة التقنية و تنقل الطلاب.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن طوني رايلي عبر عن أمله في أن “تعمل هذه الزيارة على تعزيز الروابط، وتكوين شراكات جديدة، وخلق انتعاش جديد للتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب في قطاع بالغ الأهمية”.