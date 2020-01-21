أمزازي بلندن.. ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير التعليم؟

نُشر بتاريخ :  2020-01-21 - 14:07
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

محمد منفلوطي- هبة بريس

كشفت مصادر عليمة، أن وزير التربية الوطنية المغربي سعيد امزازي يقود وفدا مغربيا رفيع المستوى في المنتدى العالمي للتعليم الذي يعقد في لندن تحت عنوان: “جيل واحد.. ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير التعليم؟”.

وحسب نص بلاغ المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، فإن الوفد المغربي إلى هذا المنتدى الذي يعد أكبر تجمع سنوي لوزراء التعليم والمهارات في العالم، يترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وادريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويضم أربعة رؤساء جامعات وعدد من المسؤولين السامين بوزارة التربية الوطنية، وبمرافقتهم مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب طوني رايلي ومستشارة التعليم المغاربي بوزارة التنمية الدولية كيت طومسون.

واضاف البلاغ أن هذه الزيارة التي ينظمها المجلس المذكور والسفارة البريطانية في الرباط، تهدف إلى “تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين قطاعي التعليم في المغرب والمملكة المتحدة”.

وينتظرأن يقدم أمزازي خلال المنتدى خارطة الطريق المغربية في مجال التعليم، ضمن مناقشة الحلول على المدى البعيد لمواجهة “الفقر التعليمي”، بينما سيجري أعضاء الوفد المغربي كذلك محادثات ثنائية مع نظرائهم البريطانيين، وفق البلاغ.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه سيعقد، على هامش المنتدى، اجتماع افتتاحي للجنة المشتركة المغربية-البريطانية للتعليم العالي، بعد غد الأربعاء ، في حرم جامعة كوفنتري في لندن، بغرض تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عديدة، من بينها الأبحاث والتبادلات الأكاديمية والمساعدة التقنية و تنقل الطلاب.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن طوني رايلي عبر عن أمله في أن “تعمل هذه الزيارة على تعزيز الروابط، وتكوين شراكات جديدة، وخلق انتعاش جديد للتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب في قطاع بالغ الأهمية”.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في تعليم

تعليق واحد

  1. Chroniqueur

    في 16:33

    بل يجب أن تكون لك الشجاعة الكافية وتقول للمغاربة من أوصل التعليم المغربي إلى هذه الرداءة على المستوى العالمي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

حجز جواز سفر عميد كلية تطوان والتحقيق معه في قضية “شواهد الماستر “

ع اللطيف بركة : هبة بريس وضعت المصالح الامنية بتطوان عمید كلیة العلوم القانونیة والاقتصادی…