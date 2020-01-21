بسبب خلاف حول كراء غرفة .. افريقي يقتل مغربي بالبيضاء

نُشر بتاريخ :  2020-01-21 - 09:52
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هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية إفريقية جنوب الصحراء يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الضحية المغربي الجنسية، والذي يملك منزلا يستغل المشتبه فيه إحدى غرفه على سبيل الكراء، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الهالك لضربة قاتلة على مستوى الرأس باستعمال مزهرية، الأمر الذي تسبب في وفاته في الحين، فيما تم على الفور توقيف المشتبه فيه بعين المكان.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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2 تعليقان

  1. حياة

    في 11:56

    هادو مع الوقت ماشي غير ايقتلونا غايستعمرونا

  2. عزوز

    في 11:58

    سخونية الراس وما دير

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