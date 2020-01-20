خنيفرة..توقف لحركة السير جراء التساقطات الثلجية والسلطات تتدخل .

نُشر بتاريخ :  2020-01-20 - 23:23
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ع محياوي _ هبة بريس

عملا بالمخطط الإقليمي لتدبير موجة البرد و اثار التساقطات الثلجية و مباشرة بعد توصل مصالح العمالة بالنشرة الإنذارية حول التساقطات المطرية و الثلجية و موجة البرد التي سيعرفها الإقليم ابتداء من يوم الاحد 19/01/2020 إلى غاية يوم الثلاثاء21/01/2020 ، تم عقد إجتماع استباقي بمقر العمالة بتاريخ 18/01/2020 بحضور مختلف المصالح المعنية، من اجل رفع درجة التعبئة لدى كافة المتدخلين و تنسيق عملهم الميداني حسب القطاعات والاولويات.
و في هذا الصدد، عرفت الطرق بالإقليم ابتداء من الساعات الاولى من يوم الاثنين إنقطاعات على مستوى حركة السير جراء التساقطات الثلجية الكثيفة و التي تراوح سمكها مابين 20 إلى 50 سنتميتر، وقد تم التدخل على مستوى 07 محاور طرقية تشمل طرق وطنية و إقليمية بالاقليم ، حيث تمت إزاحة الثلوج على مسافة إجمالية بلغت 181 كلم إضافة إلى عدة طرق غير مصنفة و مسالك قروية و جبلية.
و همت تدخلات الفرق الاقليمية كل من المحاور التالية:
الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة مابين خنيفرة و زايدة على طول 22 كلم .
الطريق الإقليمية رقم 3214 الرابطة مابين أغبالة و القباب على طول 18 كلم.
الطريق الإقليمية رقم 7312 الرابطة مابين تبادوت و تقاجوين على طول 20 كلم.
الطريق الإقليمية رقم 7306 الرابطة مابين خنيفرة و اتزر على طول 59 كلم .
الطريق الإقليمية رقم 7308 الرابطة مابين القباب و كروشن على طول 25 كلم.
الطريق الإقليمية رقم 7315 الرابطة مابين كروشن و أغبالو على طول 17 كلم .

وقد قامت مختلف المصالح المعنية من المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و الجماعات الترابية و مصالح العمالة بتعبئة ما يزيد عن 20 سائقا و تسخير 24 آلية من مختلف الانواع و الاحجام ( كاسحات الثلوج و جرافات وآليات التسوية و الشحن…)، لتامين مختلف التدخلات من أجل فتح جميع هذه المحاور أمام حركة السير و فك العزلة عن الساكنة القروية و الجبلية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. عبد الرحمن

    في 01:00

    الغريب في هدا المقال، إدراج الطريق الإقليمية رقم 7315 الرابطة ما بين كروشن و أغبالو على طول 17 كلم، ضمن الطرق التي أزيحت منها الثلوج و تم فتحها في وجه حركة السير بالإقليم، في حين أن أشغال تعبيدها متوقفة مند 2017 لأسباب مجهولة، بل ان الشركة الموكول لها تنفيد الاشغال، حملت ألياتها و انصرفت دون إتمام الأشغال.
    فكيف يتم الحديث عن فتح حركة السير للسيارات على طريق لم يتم إتمام أشغالها أصلا؟
    هده دعوة لهبة بريس لتسليط الاضواء على هده الطريق المهمشة، و محاولة معرفة أسباب توقف الاشغال بها، و مآل الاموال المرصودة لإنجازها.

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