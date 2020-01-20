آيت الطالب: مرضى السرطان يتطلبون التغطية الصحية وليس مجانية العلاج

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خضم الزخم الكبير الذي صاحب حملة التوقيعات لآلاف المغاربة في مواجهة داء السرطان، خرج وزير الصحة خالد آيت الطالب بتصريحات عقب اجابته على الاسئلة الشفهية اليوم الاثنين بمجلس النواب ليؤكد بأن المرضى الذين يعانون من هذا الداء يتطلبون تغطية صحية شاملة وليس مجانية العلاج.

خرجة الوزير الوصي على القطاع جاءت في سياق المجهودات التي يقوم بها متطوعون وفاعلون لجمع اكبر عدد من التوقيعات لوضعها على طاولة رئيس الحكومة لمطالبته بالتكفل بجميع مصاريف علاج مرضى السرطان عبر إحداث صندوق لدعم هذه الشريحة.

وأشار آيت الطالب بالقول: “عندما نتحدث عن مجانية العلاج لمرضى السرطان، يجب أن نحدد عن أي مجانية نتحدث، هل مجانية الأدوية أم التحاليل أم الأشعة أم العمليات الجراحية؟” مردفا بالقول: ” إن داء السرطان يعرف تطورا كبيرا، وإذا قامت وزارة الصحة بأي بروتوكول اليوم، قد تظهر مستجدات أخرى مع الوقت، مضيفا ان الامر يتطلب البحث عن حلول بديلة من شأنها ان تخفف المعاناة عن هذه الفئة من قبيل البحث عن طريقة تعوض في أدوية السرطان التي لا تدخل في التغطية الصحية على حد قوله.

خرجة الوزير جرت عليه وابلا من الانتقاذات، حيث كتب المحلل السياسي والاستاذ الجامعي ومهندس الحملة التضامنية “عمر الشرقاوي” على حائطه الفايسبوكي قائلا: ” بغينا المجانية والتغطية الصحية الشاملة”، فيما كتب آخر ردا على التدوينة ذاتها: “بغينا مجانية شاملة، مجانية الأدوية و التحاليل و الأشعة و العمليات الجراحية و النقل و كل شيء له علاقة بالمرض” ..