آيت الطالب: مرضى السرطان يتطلبون التغطية الصحية وليس مجانية العلاج

محمد منفلوطي_ هبة بريس
في خضم الزخم الكبير الذي صاحب حملة التوقيعات لآلاف المغاربة في مواجهة داء السرطان، خرج وزير الصحة خالد آيت الطالب بتصريحات عقب اجابته على الاسئلة الشفهية اليوم الاثنين بمجلس النواب ليؤكد بأن المرضى الذين يعانون من هذا الداء يتطلبون تغطية صحية شاملة وليس مجانية العلاج.
خرجة الوزير الوصي على القطاع جاءت في سياق المجهودات التي يقوم بها متطوعون وفاعلون لجمع اكبر عدد من التوقيعات لوضعها على طاولة رئيس الحكومة لمطالبته بالتكفل بجميع مصاريف علاج مرضى السرطان عبر إحداث صندوق لدعم هذه الشريحة.
وأشار آيت الطالب بالقول: “عندما نتحدث عن مجانية العلاج لمرضى السرطان، يجب أن نحدد عن أي مجانية نتحدث، هل مجانية الأدوية أم التحاليل أم الأشعة أم العمليات الجراحية؟” مردفا بالقول: ” إن داء السرطان يعرف تطورا كبيرا، وإذا قامت وزارة الصحة بأي بروتوكول اليوم، قد تظهر مستجدات أخرى مع الوقت، مضيفا ان الامر يتطلب البحث عن حلول بديلة من شأنها ان تخفف المعاناة عن هذه الفئة من قبيل البحث عن طريقة تعوض في أدوية السرطان التي لا تدخل في التغطية الصحية على حد قوله.
خرجة الوزير جرت عليه وابلا من الانتقاذات، حيث كتب المحلل السياسي والاستاذ الجامعي ومهندس الحملة التضامنية “عمر الشرقاوي” على حائطه الفايسبوكي قائلا: ” بغينا المجانية والتغطية الصحية الشاملة”، فيما كتب آخر ردا على التدوينة ذاتها: “بغينا مجانية شاملة، مجانية الأدوية و التحاليل و الأشعة و العمليات الجراحية و النقل و كل شيء له علاقة بالمرض” ..
معاذ
في 23:36
والذين لا يتوفرون على عمل يوفر لهم التغطية الصحية ما مصيرهم؟
نجاة
في 23:37
ولما لا توفرون لهم مجانية العلاج؟
عثمان
في 23:38
اللهم اشفي جميع مرضى السرطان فأنت هو الشافي العافي
علاء
في 23:39
جميع من أجل مجانية علاج مرضى السرطان
حسام
في 23:40
نعم أتفق معك سيدي الوزير
kom
في 00:12
حنا عايشين هاد المشكل حاليا خالي متقاعد عندو CNOPS مبلغ الدواء 13 مليون كيقوليك اسيدي شىي الادوية ومن بعد غنعوضوك عليه راه المشكل هوا فينهيا 13 مليون باش نشريو الدواء ملي غتعوضوه شريوهليه راه لحماق هوا هدا
ولد الدرب
في 05:33
حثى التأمين الصحي الخاص لا يعوض الناس ما دفعه من أجل العلاج. تدفع وعندما تطالب بالتعويض تتلقى ألف حجة للتهرب. الدولة لها حق على المواطن والمواطن له حق على الدولة .ان لم تعالجك دولتك فمن سيعالجك وما دور الدولة في هذا السؤال .