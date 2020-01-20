مناصرو ترشيح وهبي يخسرون محطة انتداب مؤتمري أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

منذ اعلان القيادي عبد اللطيف وهبي عن رغبته في الترشح لشغل كرسي زعامة حزب الجرار تزامنا مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للحزب، شرع مناصرو وهبي في حشد الدعم والتعبئة استعدادا للمؤتمر.

وأكدت مصاردنا ان مناصري وهبي راهنوا على اكتساح لوائح المنتدبين من جهة سوس لتقوية حظوظ مرشحهم، من خلال الاعتماد على لوائح المناضلين والمناضلات لعام 2016 التي تتجاوز ال 400 منخرط، في حين ان عدد من مناضلي الحزب اعترضوا على هدا الطرح، حيت كشف مصدر موثوق ل” هبة بريس” ان اللائحة السابقة تضم منخرطين جلهم ولجو الحزب تقربا لرجل الاعمال حميد وهبي ولا تربطهم اية صلة بالحزب وتوجهاته أو اديولوجيته.

الى دلك، خلص الاجتماع الاخير ليوم ال 18 يناير المخصص لتداول انتداب مؤتمري سوس وفق نفس المصادر الى تحقيق توافق بين جميع الاطراف، وبدلك يفقد عبد اللطيف وهبي جزءا مهما من حظوظه في المرحلة الأولى في سباق انتخاب الأمين العام الجديد حزب الاصالة والمعاصرة، خصوصا بعدما ابدى سلفا عدد من مناضلي الحزب في تصريحات صحفية سابقة عن عدم اصطفافهم في تيار مناصري وهبي في حالة ترشحه.

لكن تبقى كل التكهنات واردة عن الاسم الذي سيخلف الرئيس الحالي للحزب ” بنشماس” خصوصا أن توقعات تشير ان المرشح الثاني ” بيد الله” لا يحضى بإجماع من مؤتمري حزب البام، ليبقى المرشح الثالث ” المجهول” أكثر تقربا من الرئاسة المقبلة في حالة ما كان الاسم الثالث يحضى بإجماع الباميين في مؤتمرهم المقبل.