المرزوقي: الثورة المضادة بقيادة الإمارات والسعودية ومصر تستهدف المغرب أيضا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن الثورة المضادة التي تقودها الإمارات والسعودية ومصر لا تستهدف الجزائر وتونس فقط بل تستهدف المغرب أيضا.

وأضاف المرزوقي -خلال كلمته في أشغال الدورة الحادية عشرة للمنتدى المغاربي بمدينة الجديدة (وسط المغرب)- أن الثورة المضادة لم تغفر للملك المغربي محمد السادس استجابته لنبض الشارع عام 2011، وإشراكه الإسلاميين في الحكم.

وبخصوص الأزمة الليبية، قال الرئيس التونسي الأسبق إن ما يجري في هذا البلد الجار تهديد مباشر لتونس والجزائر والمغرب.