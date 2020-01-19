المرزوقي: الثورة المضادة بقيادة الإمارات والسعودية ومصر تستهدف المغرب أيضا

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هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن الثورة المضادة التي تقودها الإمارات والسعودية ومصر لا تستهدف الجزائر وتونس فقط بل تستهدف المغرب أيضا.
وأضاف المرزوقي -خلال كلمته في أشغال الدورة الحادية عشرة للمنتدى المغاربي بمدينة الجديدة (وسط المغرب)- أن الثورة المضادة لم تغفر للملك المغربي محمد السادس استجابته لنبض الشارع عام 2011، وإشراكه الإسلاميين في الحكم.
وبخصوص الأزمة الليبية، قال الرئيس التونسي الأسبق إن ما يجري في هذا البلد الجار تهديد مباشر لتونس والجزائر والمغرب.
عبدالله
في 00:03
بعض العملاء يعتبرون الخونة معتقلين سياسيين فلا بد من الحزم معهم
مواطن مغربي
في 00:17
المغرب ملك محنك وخلف شعب يعرف جيدا أن المغرب في حاجة إلى ملكية رشيدة تحت عنوان وشعار الله الوطن الملك والحمد لله ..
Hmimo
في 04:30
اسمعتم ايها الشعب ادن توخو الحدر من الثورات الزاءفة وشعارنا الله الوطن الملك
ولد لبلاد
في 05:11
بنو نعل قطاع الطرق باتو يصولون ويجولون بأموالهم الفاسدة يجب قطع دابرهم من أرض الشرفاء …
مغربي
في 07:20
القتلة المجرمون سلمان المجرم والسيسي وبن زايد الشيطان قبح الله سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لن يصلوا مبتغاهم فالمغرب كبير عليهم ، والأيام بيننا
ملكي وافتخر .
في 08:11
نحن المغاربة تربطنا الشريفة بالعرش العلوي المجيد – لا وجود للسياسة بين العرش والشعب – . لا خوف على المغرب انه في الطريق الصحيح تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حغظه الله . نحن معه في اية خطوة يخطوها بالنسبة للعلاقات الخارجية ولو مع الدول المدكورة في المقال . وعاشت الاخوة المغربية التونسية وشكرا للاستاذ المرزوقي .
مر من هنا
في 09:11
الشيىء الذي يجب ان يعرفه “الكل”هو ان المغرب كبير جدا ومتجدر جدا بتاريخه بثقافته بشعبه وقيادته وخصوصا مواقفه المدونة في تاريخه الغني والتي لن ينساهها العدو قبل الصديق رغم ان المغرب لم يصدر ولم يسجل عنه اي عداء تجاه اي دولة
عابر سبيل
في 10:39
الذي يسبب المشاكل في المغرب هو الفساد المستشري في الداخل و الذي يمكن للغرباء الركوب عليه .
و أما الانجرار وراء الخونة و العاملين بالوكالة فصعب أن ينجح في المغرب لأنه موحد المذهب و لا توجد فيه نعرات طائفية هذا ما يتم الركوب عليه غالبا.
اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.