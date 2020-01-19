قرصنة بطائق الكترونية دولية تُطيح بأربعة أشخاص في قبضة أمن الرباط

هبة بريس -

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، أربعة مشتبه فيهم، وهم شقيقان وزوجة أحدهما، فضلا عن عامل توصيلات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتيال المالي وقرصنة بطاقات الأداء الإلكترونية واستعمالها وانتحال هويات الغير.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية توصل مصالح الشرطة القضائية بشكاية من شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك حول رصدها لعملية شراء معدات معلوماتية قام بها زبناء باستعمال بطاقات أداء بنكية دولية تبين أنها مقرصنة، حيث تم على الفور مواكبة عملية تسليم بضائع موجهة للمشتبه فيهم بالشكل الذي مكن من ضبطهم بمنطقة الهرهورة ضواحي مدينة الرباط.

وأضافت المديرية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت تورط أحد الموقوفين بالتواطؤ مع شقيقه وزوجة هذا الأخير في قرصنة المعطيات الخاصة ببطائق بنكية دولية، قبل استعمالها في عمليات شراء معدات معلوماتية ثم إعادة تصريفها لاحقا، مستعملين في ذلك بطاقات تعريف تحمل هويات الغير، فيما ينحصر دور المشتبه فيه الرابع في تسليمهم البضائع دون التحقق من هوياتهم الحقيقية.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم، حسب البلاغ، من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية عبارة عن حواسيب ولوحات معلوماتية وهواتف نقالة وأجهزة تلفاز، سبق وأن تم اقتناؤها باستعمال المعطيات البنكية المزورة، فضلا عن حجز بطائق تعريف وطنية في اسم الغير، تجري الأبحاث حاليا من أجل تحديد مصدرها وظروف حيازتها من قبل الموقوفين.