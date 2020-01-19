العثور على جثة مواطن يهودي داخل منزله يستنفر أمن فاس

خالد لعروسي - هبة بريس

عثر يوم أمس السبت 18 يناير الجاري ، على جثة مواطن يهودي في الثمانينات من عمره في شقته السكنية في شارع لالا اسماء المتواجد بقرب محطة القطار بفاس ، حيث تم اكتشاف الأمر من طرف خادمته بعد دخولها إلى المنزل من أجل عملها اليومي الروتيني .

وقالت مصادر هبة بريس ، أن الخادمة ولجت صباح اليوم السبت للشقة مشغلها الثمانيني حيث وجدته جثة هامدة في ظروف غامضة مما دفعها إلى الإسراع بإخبار السلطات المحلية والشرطة القضائية، التي انتقلت عناصر منها وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الشرطة العلمية إلى المنزل من أجل معاينة الجثة.

وأضافت المصادر نفسها أن الجثة تعود إلى مواطن يهودي يدعى “أ- ك “ كان يقطن وحيدا بمنزله، وهو مالك لشركة معروفة خاصة بالتصدير للخمور بفاس ، و عضو الطائفة اليهودية بمدن فاس وصفرو ووجدة .

هذا ، وجرى نقل جثة الهالك عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة، بينما فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.