سلمى رشيد تصدر “كان كيقول” أغنية من ألبومها المتميز الجديد

القسم الفني _ هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية سلمى رشيد أول عمل من ألبومها الجديد بعنوان “كان كيقول” عبر قناتها الرسمية بموقع “اليوتيوب”

الأغنية من كلمات يونس آدم، ألحان محمد الرفاعي، توزيع حمزة الغازي، و تم تصويره في مدينة السينما العالمية ورزازات، تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفتي.

وتدور أحداث الفيديو كليب في اطار كوميدي خفيف بمشاركة الممثل المغربي سعيد آيت باجا الذي لعب دور البطل.

وتعتبر”كان كيقول” أول عمل غنائي لسلمى بعد وضعها لمولودها واستلهامها بهذه المناسبة لاغنية ” الطفولة نعمة” التي ادتها رفقة مجموعة من النجوم المغاربة بمناسبة المؤتمر الوطني لحقوق الطفل.

كما تعود سلمى رشيد إلى التمثيل ثانية عبر دور البطولة في مسلسل درامي سيعرض على شاشة التلفزة خلال شهر رمضان المقبل.

وتعتبر سلمى رشيد من أبرز الفنانات في الوسط الفني المغربي بفظل صوتها الذي يشع أصالة واحساس وتنامي راقي مع عذوبة الالحان الدافئة التي تنتشي من عبق زمن المجد الطربي. إذ يسجل في هذا السياق انها دائما تسعى الى التفرد في زمن موسيقي رتيب يقتات فيه الكل من نفس النمط المستهلك والمتجاوز لحدود الاقتباس.