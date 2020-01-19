اصابة 24 عنصر من القوات العمومية في محاولة اقتحام مهاجرين لمعبر سبتة

نُشر بتاريخ :  2020-01-19 - 10:55
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق أنه تم صباح يومه الاحد 19 يناير 2020 إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجرا سريا منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر معبر بليونس.

وذكرت السلطات، أن الحادث أدى إلى إصابة 24 من أفراد القوات العمومية وكذا بعض المهاجرين السريين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينتي الفنيدق والمضيق لتلقي الاسعافات اللازمة.

وقد تمكنت القوات العمومية من توقيف المقتحمين، حيث تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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