اعتقالات واشتباكات بين الشرطة و”السترات الصفراء” في باريس

هبة بريس - وكالات

شهد السبت الـ62 من احتجاجات “السترات الصفراء” المعارضة للسلطات في فرنسا، اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا

ورفع المحتجون شعارات رافضة لخطة السلطات الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد وتشمل رفع سن المعاش من 62 إلى 65 عاما، وشعارات مناهضة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والحكومة.

وذكرت قناة BFM أن الاشتباكات وقعت بالقرب من محطة مترو “ريشار – لونوار” وفي ساحة محطة قطارات “غار دي ليون” في باريس التي كان مقررا أن تصبح النقطة الأخيرة لمسيرة نظمها المتظاهرون في العاصمة اليوم.