بعد اشهاره اسلامه لعقد قرانه بسطات..جثة فرنسي تستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الضابطة القضائية بسطات تسابق الزمن لكشف ملابسات وحيثيات واقعة العثور على جثة فرنسي في ظروف وصفت بالغامضة داخل شقته بمنزل بإحدى الاحياء السكنية بسطات، بعد أن سادت حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاجهزة الامنية منذ الساعات الاولى من اكتشاف جثة الهالك التي نقلت صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

مصادرنا أفادت ان الهالك وهو من جنسية فرنسية كان قد حط الرحال بالمغرب عبر بوابة مطار محمد الخامس بغرض عقد قرانه بشابة سطاتية، حيث بادر في الوهلة الاولى قبل الدخول في مراسيم القران، الى اشهار اسلامه أولا باحدى مساجد المدينة وتغيير اسمه من باسكال الى عبد الله.

هذا ومن المنتظر ان تكشف الايام القليلة المقبلة عن ظروف وملابسات وأسباب الوفاة بناء على التقارير الطبية والتحقيقات الجارية من قبل المحققين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.