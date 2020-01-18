بعد اشهاره اسلامه لعقد قرانه بسطات..جثة فرنسي تستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الضابطة القضائية بسطات تسابق الزمن لكشف ملابسات وحيثيات واقعة العثور على جثة فرنسي في ظروف وصفت بالغامضة داخل شقته بمنزل بإحدى الاحياء السكنية بسطات، بعد أن سادت حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاجهزة الامنية منذ الساعات الاولى من اكتشاف جثة الهالك التي نقلت صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
مصادرنا أفادت ان الهالك وهو من جنسية فرنسية كان قد حط الرحال بالمغرب عبر بوابة مطار محمد الخامس بغرض عقد قرانه بشابة سطاتية، حيث بادر في الوهلة الاولى قبل الدخول في مراسيم القران، الى اشهار اسلامه أولا باحدى مساجد المدينة وتغيير اسمه من باسكال الى عبد الله.
هذا ومن المنتظر ان تكشف الايام القليلة المقبلة عن ظروف وملابسات وأسباب الوفاة بناء على التقارير الطبية والتحقيقات الجارية من قبل المحققين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
مغربي
في 21:28
أنقذ نفسه من النار في آخر لحظة و الحمد لله.
زوزو
في 21:47
وما تدرى نفس باى ارض تموت ولا ما تكسب غدا . صدق الله العظيم . الدعاء له بالرحمة والمغفرة ومبروك عليه اشهار اسلامه . ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه .صدق الله العظيم .
هشام
في 22:58
رحمه الله و تقبله عنده. أخي زوزو أصحح لك الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 《إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ》 صدق الله العظيم.
سفيان
في 00:35
رحمه الله ،الحمد لله أنه تاب قبل موته
فاطمة من بوجدور
في 00:36
الله يرحمه ويلحقنا به مسلمين
وفاء
في 00:37
إنا لله وإنا إليه راجعون
علاء
في 00:37
ولما تم قتله؟
خديجة
في 00:38
الله يرحمه ويغفر له
رشيد
في 00:40
الله أكبر بعد التوبة النصوحة موت ،اللهم ارزقنا إياها
ولد حميدو
في 00:48
وصل اجله و المهم هو حسن الخاتمة
abdenacer
في 01:32
Franchement ,tous les commentaires ont lui a signé le paradis!!! Réveillez vous? Pour dire que la reconversion n’est seulement que pour le mariage! Pourquoi ,il n’est pas aller en premier à la mosquée pour connaitre la religion musulmane qui peut aller d’un an à trois ans pour qu’on parle de son entrée à la religion musulmane. Les choses sont claires, c’est une façon commerciale pour l’emmener en France pour monter les papiers!!Raison pour laquelle la France a durci l’octroie des papiers pour éviter ce genre de mariage qu’on qualifie du mariage blanc.!! De quel martyr parlez vous!!!
عمر
في 06:25
إلى abdenacer وأنت فرنسا واش ديالك.دبر راسهم واش وليت ماكرون انت