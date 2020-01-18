طنجة.. عريضة وحملة لجمع التوقيعات من أجل متابعة صاحب مقلب “بي إم”

نُشر بتاريخ :  2020-01-18 - 20:46
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هبة بريس – مكتب طنجة

بعد الضجة الكبيرة التي اثارها فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لمشهد تمثيلي بين شخص تقمص جنسية مواطن خليجي وفتاة مغربية، أطلق نشطاء بعاصمة البوغاز حملة توقيعات لجمع عريضة تطالب بتوقيف صاحب الفيديو والتحقيق معه.

وتقدم عدد من الموقعين على عريضة، تطالب السلطات الأمنية والقضائية باعتقال الشخص الذي ظهر في فيديو مقلب “بي إم” بطنجة، ومحاسبته قضائيا.

ووفق نص العريضة فإن الفيديو أساء للمرأة المغربية ويعمل على تشويه سمعتها، وبالتالي يجب محاسبة صاحب الفيديو حيث عبر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إدانتهم لتصوير فيديو من طرف شاب مغربي لعب دور « ثري سعودي »، من أجل الإيقاع بشابة بغية الإساءة والاستهزاء وكسب مشاهدات كبيرة.

واعتبر النشطاء أن ما قام به هذا الشاب هو استهزاء وإهانة بالمرأة المغربية، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ »تشويه صورة المغربيات في الفضاء الأزرق ».

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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