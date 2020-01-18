أربعيني ينتحر شنقا داخل ملعب بمنطقة مالاباطا بطنجة

اقدم شخص في الاربعينيات من العمر صباح اليوم السبت 18 يناير على وضع حد لحياته شنقا وسط ملعب بمنطقة مالاباطا.

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل موصول بعارضة مرمى وسط ملعب بالقرب من مصحة الضمان الإجتماعي بمنطقة مالاباطا، ماخلف صدمة وسط من عاينوا الواقعة.

هذا، وحلت عناصر الشرطة العلمية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية على وجه لدالسرعة بعين المكان، حيث باشرت تحقيقاتها للكشف عن هوية الهالك والوقوف على ظروف وملابسات وفاته، في الوقت الذي تم وضع جثه رهن التشريح الطبي بمستشفى الدوق دو طوفار بطنجة.