لدعم أفكار الشباب .. “ميدي1 تيفي” تطلق برنامج “دير مشروعك”

هبة بريس

تبث قناة “ميدي1 تيفي”، مساء اليوم السبت، على الساعة التاسعة و النصف، أولى حلقات برنامج دعم أفكار ومبادرات الشباب المغربي “دير مشروعك”.

ويهدف البرنامج الذي سينشطه الصحفي يسري المراكشي، بمشاركة لجنة تحكيم ينتمي أعضاؤها لمختلف أقاليم المغرب، الى مساندة المقاولين الذاتيين و دعم المبادرة المقاولاتية لدى الشباب المغاربة.

وسيستضيف برنامج ” دير مشروعك ” كل أسبوع 10 مرشحين يعرضون مشاريعهم في كبسولة يومية و برنامج أسبوعي .

وسيعرض المتبارون في دقيقتين ، ملخصا حول فكرة المشروع المقدمة لاقناع لجنة التحكيم التي سيتداول أعضاؤها لاختيار الفائزين بالجوائز الخمس الأولى و قيمة كل واحدة منها 10.000 درهم ، و خمس جوائز أخرى قيمة الواحدة منها 5000 درهم.

و سيحسم المشاهدون بالتصويت عبر الرسائل القصيرة ( sms ) على الرقم 5054 لاختيار مرشحهم المفضل الذي ستتاح له فرصة المشاركة في النهاية الكبرى .

و سيستفيد المرشحون من توجيه فردي و توجيه جماعي قبل كل حلقة لتحضير عروضهم على الشاشة . المرشحون السبعة لهذه النهاية سيتواجهون في الأسبوع الثامن و سيحصل الفائز على 100.000 درهم و سيارة للاستعمال المهني لدعمه في تأسيس شركته الخاصة و الاستفادة من مرافقة في إنجاز مشروعه .