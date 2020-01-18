استبدله بأصناف يحبها… ترامب يلغي “الأكل الصحي” من المدارس

نُشر بتاريخ :  2020-01-18 - 12:23
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هبة بريس - وكالات

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض المعايير الصحية لوجبات الغذاء في المدارس والتي وضعتها ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق.

ووفقا لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تتيح وزارة الزراعة الأمريكية حرية أكبر للمدارس لاختيار نوع الطعام الذي يوفروه للطلاب.

ولن يتم تقييد المدارس بالكميات المفروضة من الخضراوات والفواكه وفقا لخطة ميشيل أوباما، بينما ستتيح لهم توفير البيتزا وشطائر البرغر والبطاطس المقلية، كونها الوجبات التي يفضلها ترامب.

يذكر أن الوكالة المسؤولة عن إدارة البرامج الغذائية، تمد ما يقرب من 30 مليون طالب في 99 ألف مدرسة أمريكية بالغذاء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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