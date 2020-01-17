السجن لمكسيكي سقطت مروحيته فوق دوار ضواحي طنجة

نُشر بتاريخ :  2020-01-17 - 20:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بطنجة، سجن مواطن مكسيكي اخترق الأجواء الجوية المغربية بواسطة طائرة “هيليكوبتر” بضواحي طنجة ، شهر شتنبر من السنة الفارطة.

وقضت هيئة المحكمة في حق المواطن المكسيكي بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت المحكمة المُدان من تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، حيث لم يتم العثور على أي مخدرات بحوزته.

وتعود هذه القضية إلى شتنبر 2019 عندما سقطت مروحية بدوار الصفصافة بجماعة سبت الزينات ضواحي طنجة، وتم اعتقال صاحب المروحية من طرف الدرك الملكي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. بدرالدين

    في 03:22

    مسكين جا من الميكسيك غير باش اصورنا من السماء بقينا فيه حيت كنبانو زوينين من الفوق اما من الداخل فالعالم الله واش كظحكو علينا راه الحشيش و الغبرا و ما ادراك ما ولى الكارتيل الميكسيكي كيدير لتهريبهم و فيقوا باركا ما ضحكوا علينا

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