بورتريه رياضي : الكروج اسطورة ألعاب القوى المغربية

ادريس دحني ـ هبة بريس

ولد هشام الكروج يوم 14 سبتمبر 1974 بمدينة بركان وفيها ترعرع ومارس كرة القدم كحارس ، حيث كان يراوده حله ان يصبح مثل الاسطورة بادو الزاكي ، غير ان الاقدار شاءت ان تغير مساره نحو ألعاب القوى بطلب من والده والذي لمس فيه حس بطل مستقبلي .

لم يكمل هشام الكروج دراسته، و تفرغ للسباقات واضعا البطل سعيد عويطة قدوة له , وهو ما جعله يحقق على مدار تاريخه الرياضي كعداء العديد من الإنجازات في مجال ألعاب القوى .

كما حقق العديد من الأرقام القياسية التي سجلت باسمه ، وحصد الكثير من الميداليات وهو الأمر الذي بذل الكروج في سبيله مجهود ضخم ، نذكر من هذه الإنجازات التي قام بتحقيقها: فوزه ببطولة العالم أربع مرات في سباق 1500م ، وفي الألعاب الأولمبية حصل على فضية سباق1500م في “سيدني 2000” ، وذهبيتين 1500م ، 5000م في العاصمة اليونانية “أثينا 2004” وهو الإنجاز الساحق الذي حققه الكروج ، وفي بطولة العالم داخل قاعة: حقق المركز الأول في كل من عام 1995 في برشلونة ، وعام 1997م في باريس وذلك في سباق 1500م ، والمركز الأول أيضاً في 3000م في لشبونة 2001 ، وبالنسبة لبطولة العالم في الهواء الطلق: حصل على المركز الثاني عام 1995 في جوتبورج ، والمركز الأول في عدد من الأعوام هم: عام 1997 في أثينا ، وعام 1999 في أشبيلية بأسبانيا ، وعام 2001 في إدمونتون بكندا ، وعام 2003 في باريس بفرنسا ، وحصل على المركز الثاني في سباق 5000م في باريس عام 2003 ، وفي بطولة العالم للشباب حصل على المركز الثالث عام 1992م في سول بكوريا في سباق 5000م.

قرر الكروج والذي يعد واحداً من أشهر العدائين في مضمار ألعاب القوى خلال السنوات الماضية الاعتزال في عام 2006م ، وبعد أن قدم العديد من الإنجازات في هذا المجال الرياضي ، وهو القرار الصعب الذي اتخذه الكروج ليبدأ مستقبلا جديداً بعيداً عن المنافسات ، حيث قام بالإعلان عن قرار الاعتزال في مؤتمر صحفي تم عقده بالدار البيضاء حيث أعلن عن هذا القرار في وسط دموعه التي أخذت تنهمر من عينيه نظراً لمغادرته لرياضة أعطته الشهرة والمجد وأعطاها الكثير من الجهد والتدريب والإنجازات.

سيظل هشام الكروج اسطورة في تاريخ ألعاب القوى المغربية ، حيث ساهم في تدوين اسم المغرب ضمن خانة الدول الرائدة في ألعاب القوى