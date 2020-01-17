ترتيب الدول من حيث سرعة الإنترنت ..المغرب في هذا التصنيف

نُشر بتاريخ :  2020-01-17 - 18:13
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هبة بريس

حدد موقع “سبيد تست” الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الإنترنت الأرضي الفائق السرعة ADSL لديها، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي

وذكر الموقع أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الإنترنت بنحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا بين 177 دولة

وجاءت قطر في المركز الـ 40 بنحو 73.94 ميغا، تلتها الكويت في المركز 44 مسجلة 65.92 ميغا، وحلت السعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميغابت.

وحصدت الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميغا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، أعقبها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، تلته مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا.

واحتلت العراق المركز 107 بنحو 23.13 ميغا، تلتها المغرب في المركز 122 مسجلة 18.52 ميغا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا فى المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا .

واقتنصت تونس المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلتها سوريا فى المركز 165 بنحو 7.31 ميغا، وجاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و 174 بسرعات 4.39 و 3.92 ميغابت على التوالي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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2 تعليقان

  1. علي

    في 23:07

    من المنظور ديالي كيبالي المغرب هو لي محتل الرتبة الأخيرة في سرعة الانترنيت

  2. غير معروف

    في 10:33

    معاك الحق …الواقع يؤكد دلك اما من بعده فيسمى انترنيت فقط

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