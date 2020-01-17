بعد غامبيا .. جمهورية غينيا تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هبة بريس

افتتحت جمهورية غينيا، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الغيني، السيد مامادي توري.

ويأتي افتتاح قنصلية غينيا، بعد تدشين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، برفقة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، مقر القنصلية العامة لجمهورية غامبيا في مدينة الداخلة قبل أيام.