عاجل.. حريق ضخم يأتي على سوق “المرينة” بالقصر الكبير(صور)

نُشر بتاريخ :  2020-01-16 - 22:19
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س. بويعقوبي- هبة بريس

شبّ حريق ضخم قبل قليل من مساء اليوم الخميس 16 يناير ، في عشرات المحلات بسوق “المرينة” المعروف بالبرارك بمدينة القصر الكبير ، وسط حالة من الاستنفار القصوى بين سلطات المدينة ومصالح الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان.

وحسب المعطيات المتوفرة ل”هبة بريس” فان أسباب الحريق الحريق تبقى مجهولة الى حدود كتابة هاته الاسطر ، فيما وصفت مصادر اخرى الحريق بالضخم كونه أتى على جميع المحلات دون حديث عن سقوط خسائر بشرية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه عناصر الوقاية المدنية محاصرة السنة اللهب والحيلولة دون اتساع رقعة الحريق،. فتحت السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة لتحديد اسباب الحريق الضخم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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