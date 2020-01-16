وفاة الفنانة ماجدة الصباحي

هبة بريس ـ القسم الفني

وفيت الفنانة المصرية الشهيرة ماجدة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأكدت غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة، في تصريحات صحفية، خبر وفاة والدتها، إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا.

والفنانة ماجدة من مواليد ماي 1931 بطنطا، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة. لكن بدايتها الحقيقية في عالم السينما كانت عام 1949 في فيلم “الناصح”

وتعد الراحلة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، وصنف عدد من الأفلام التي شاركت فيها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.