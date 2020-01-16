حماقي من البيضاء: “أعشق المغرب و أتعلم لهجته و سأغني بها قريبا

هبة بريس – الدار البيضاء

تزامنا و حضوره ضمن فعاليات مهرجان “كازا أرت” المنظم بالدار البيضاء ، أكد الفنان المصري محمد حماقي إعجابه بالمغرب و اللهجة المجلية ، مضيفا أنه شرع في تعلمها لأداء أغنية بقوم بإنهاء تفاصيلها الأخيرة لتسجيلها.

و كشف حماقي أنه حاليا يقوم بتعلم اللهجة المغربية و ذلك في أفق تقديم أغنية مغربية لأول مرة في مشواره الفني و ستكون بمثابة مفاجأة سارة لكل متتبعيه كما صرح بذلك.

و أوضح المطرب المصري أنه سعيد بتكريمه بدرع التميز وجائزة أفصل مطرب عربي لعام 2019 في مهرجان كازا آرت، و أن هذا التتويج هو وسام شرف و فخر ، معبرا عن شكره للمنظمين.

و ختم الفنان حماقي حديثه بأنه يعشق المغرب و أهل المغرب و أن تواجده في هذا البلد مبعث فخر و اعتزاز له خاصة أنه يعتبره بيته و بلده الثاني.