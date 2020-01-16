أكادير : الحبس لشاب عنف والدته

نُشر بتاريخ :  2020-01-16 - 11:50
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن أدين ابتدائيا بنصف سنة حبسا نافذا ، قضت إستئنافية أكادير قبل يومين، بإدانة شاب عنف والدته بنصف العقوبة الابتدائية (ثلاثة أشهر).

والدة الشاب العشريني سبق وأن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بعد أن تعرضت الى الاعتداء من طرف إبنها وسرقة مبلغ مالي بحسب مضمون الشكاية .

وتبقى الاحكام المتعلقة بتعنيف الاصول متدبدة بين محاكم المملكة بسبب تراجع الاصول في تقديم عفوها على الابناء كما أن الهيئات القضائية بدورها تتماشى مع تصريحات الاصول والتي عادة ما تطلب العفو قبل صدور أخر الاحكام ، مما يتوجب لمحاربة العنف ضد الاصول ولخطورته اعطاء نظرة جديدة للمجتمع تأخد بعين الاعتبار التحسيس بخطورة الفعل بالمدارس وكل الاماكن الترفيهية التي يتردد عليها الطفل او الشباب

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في حوادث

تعليق واحد

  1. قربوش

    في 18:58

    مما يتوجب لمحاربة العنف ضد الاصول هو تعليم الناس دينهم، فمن آمن بالله فانه لا يسخط عليه والديه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الملقب ب “بريكول”في قبضة أمن فاس

تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب التابعة لولاية أمن بفاس بداية الأسبوع الجاري من…