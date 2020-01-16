أكادير : الحبس لشاب عنف والدته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن أدين ابتدائيا بنصف سنة حبسا نافذا ، قضت إستئنافية أكادير قبل يومين، بإدانة شاب عنف والدته بنصف العقوبة الابتدائية (ثلاثة أشهر).

والدة الشاب العشريني سبق وأن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بعد أن تعرضت الى الاعتداء من طرف إبنها وسرقة مبلغ مالي بحسب مضمون الشكاية .

وتبقى الاحكام المتعلقة بتعنيف الاصول متدبدة بين محاكم المملكة بسبب تراجع الاصول في تقديم عفوها على الابناء كما أن الهيئات القضائية بدورها تتماشى مع تصريحات الاصول والتي عادة ما تطلب العفو قبل صدور أخر الاحكام ، مما يتوجب لمحاربة العنف ضد الاصول ولخطورته اعطاء نظرة جديدة للمجتمع تأخد بعين الاعتبار التحسيس بخطورة الفعل بالمدارس وكل الاماكن الترفيهية التي يتردد عليها الطفل او الشباب