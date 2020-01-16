طقس الخميس .. جو بارد بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستظهر بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح و الليل، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي-الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بالجنوب-الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، ومنطقة السايس، وما بين 06 و11 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و16 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وستكون ما بين 19 و26 درجة بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.