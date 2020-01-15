إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ

هبة بريس ـ وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على إحالة القرار الاتهامي الذي سبق أن اعتمده بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة لعزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

ويتعلق الاتهام الأول الموجه لترامب بالسعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع هذا البلد من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليه لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قد أخرت تسليم بنود الاتهام للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بأفعال ترامب في أوكرانيا، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بيلوسي عن تكليف فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس دونالد ترامب بقيادة النائب آدم شيف.

ومن بين المدعين المكلفين بهذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، وزوي لوفغرن التي شاركت سابقا في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وسترسل البنود الاتهامية إلى مجلس الشيوخ عبر المدعين، في خطوة هي الثالة من نوعها في التاريخ الأمريكي.