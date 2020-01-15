جنايات طنجة تُدين عدلا زوّر وثائق تفوق قيمتها مليار سنتيم بالسجن النافذ

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، مساء امس الثلاثاء، إدانة عدل قضائي متهم بالتزوير والنصب والإحتيال في حق مهاجر مغربي ب 3 سنوات سجنا نافذة.

وتوبع المتهم (م.ع.ق) بالتزوير في محرر رسمي والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة، كما تقرر ادانة عدل قضائي آخر (م.م) بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ، فيما متعت ثلاثة متهمين آخرين بينهم إمرأة مسنة بالبراءة.

تفاصيل القضية، تعود الى تعرض مهاجر مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكة للنصب، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية ووثائق ملكية لعقارات تتجاوز قيمتها الملياري سنتيم ، حيث أقدم المتهم الاول على تزوير وثائق ملكية لبيت بحي السواني بمدينة طنجة تعود ملكيته للمهاجر المغربي، تبلغ قيمته حوالي 575 مليون سنتيم، إضافة إلى إستلائه على بيت آخر بمدينة تطوان تقد قيمته ب60 مليون سنتيم وقطعة أرضية بالعرائش مساحتها 15 هكتارا تقدر قيمتها مليار و800 مليون سنتيم.

هذا، وبالرغم من ان القضية تعود فصولها إلى سنتي 2016 و 2017 إلا أن المهاجر المغربي لم يكتشف عملية النصب التي تعرض لها من طرف العدل القضائي إلا سنة 2018.