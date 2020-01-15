كلفة العيش في 2020 ..المغرب ‘الأغلى’ مغاربياً

هبة بريس ـ متابعة

تصدر المغرب مستوى تكلفة العيش وفق موقع “نامبيو” الذي اصدر نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش والذي شمل من المنطقة المغاربية كلا من تونس والجزائر .

وحل المغرب في الرتبة الأولى على مستوى المنطقة المغاربية والرتبة 104 على صعيد العالم في مؤشر كلفة العيش لسنة 2020، وذلك بحصوله على تنقيط 34.32 من أصل 100 نقطة

ووفقا للموقع نفسه، فإن كلفة العيش في العاصمة المغربية، الرباط، بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، تصل إلى 14 ألفا و989 درهما (حوالي 1400 دولار أميركي) شهريا، دون احتساب كلفة الإيجار، في حين تصل الكلفة بالنسبة لشخص واحد إلى 4188 درهما شهريا.

وتحتل الرباط ضمن هذا المؤشر الرتبة 337 من بين 440 مدينة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بتنقيط 36.53.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير لتحديد كلفة العيش، من بينها كلفة الأكل في المطاعم والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية.

ويقوم المؤشر بتحديد كلفة العيش في عواصم البلدان المشمولة بالتصنيف ومدنها الكبرى، اعتمادا على المعايير نفسها، كما يعتمد التنقيط الممنوح لها في هذا الإطار، على كلفة العيش في مدينة نيويورك التي تُتخذ كمرجع.

وعلى الصعيد العالمي، حلت سويسرا في الرتبة الأولى ضمن المؤشر، باعتبارها الدولة الأكثر تكلفة بتنقيط 122.20، كما أن كبرى مدنها، زيوريخ، حلت في الرتبة الأولى من بين مدن العالم وذلك بتنقيط 128.29.

أما أقل البلدان تكلفة وفقا للمؤشر، فهي باكستان التي تذيلت الترتيب بتنقيط 21.98 من أصل 100 نقطة.