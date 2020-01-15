حادثة سير خطيرة قرب مطار محمد الخامس ترسل ثلاثة دركيين للمستعجلات

نُشر بتاريخ :  2020-01-15 - 15:36
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هبة بريس – الدار البيضاء

استنفار كبير عاشته مصالح الدرك الملكي النواصر صبيحة اليوم بعد حادثة سير خطيرة تعرض لها ثلاثة من عناصر الدرك كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم بمدينة برشيد بعد انتهاء دوامهم بمطار محمد الخامس.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن حادثة سير خطيرة وقعت بالقرب من مطار محمد الخامس و بالضبط في الطريق الرابطة بين الدروة و برشيد بعد اصطدام سيارتين إحداهما كان بها ثلاثة من عناصر الدرك الملكي.

و أضاف ذات المصدر أن اثنين من عناصر الدرك أصيبا إصابات خطيرة تطلبت نقلهم لمستعجلات الدار البيضاء على وجه السرعة، فيما أصيب الثالثة بجروح على مستوى الرأس و الصدر و تم نقله للمستشفى الإقليمي ببرشيد رفقة شاب كان يرافق صاحب السيارة الأخرى أصيب بدوره إصابات متفاوتة الخطورة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. الدكالي

    في 16:20

    دعاوي عباد الله
    يمهل ولا يهمل

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