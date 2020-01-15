عجوز بإنزكان تنهي حياتها بشكل مأساوي

هبة بريس : انزكان

أودعت سلطات إنزكان يوم أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري، جثة عجوز ” ستينية ” مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بأكادير ، قصد اخضاعها للتشريح الطبي ، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .

العجوز وضعت حدا لحياتها شنقا بداخل منزلها بحي اوبيروك بمدينة انزكان ايت ملول.

الهالكة قيل إنها تعاني من اضطرابات نفسية ما جعلها تضع حدا لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .