عجوز بإنزكان تنهي حياتها بشكل مأساوي

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هبة بريس : انزكان
أودعت سلطات إنزكان يوم أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري، جثة عجوز ” ستينية ” مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بأكادير ، قصد اخضاعها للتشريح الطبي ، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .
العجوز وضعت حدا لحياتها شنقا بداخل منزلها بحي اوبيروك بمدينة انزكان ايت ملول.
الهالكة قيل إنها تعاني من اضطرابات نفسية ما جعلها تضع حدا لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .
فدوى طالب
في 18:56
لا شيء يستحق فعل من أجله هذا
محسن
في 18:57
الله يرحمها ويغفرلها
غيثة
في 18:58
إن لله وإنا إليه راجعون
مريم
في 18:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم