عجوز بإنزكان تنهي حياتها بشكل مأساوي

نُشر بتاريخ :  2020-01-15 - 15:10
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هبة بريس : انزكان

أودعت سلطات إنزكان يوم أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري، جثة عجوز ” ستينية ” مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بأكادير ، قصد اخضاعها للتشريح الطبي ، بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .

العجوز وضعت حدا لحياتها شنقا بداخل منزلها بحي اوبيروك بمدينة انزكان ايت ملول.

الهالكة قيل إنها تعاني من اضطرابات نفسية ما جعلها تضع حدا لحياتها بهذه الطريقة المأساوية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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4 تعليقات

  1. فدوى طالب

    في 18:56

    لا شيء يستحق فعل من أجله هذا

  2. محسن

    في 18:57

    الله يرحمها ويغفرلها

  3. غيثة

    في 18:58

    إن لله وإنا إليه راجعون

  4. مريم

    في 18:59

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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