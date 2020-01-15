فيلم وثائقي مغربي يتناول الصحراء المغربية سيعرض في اهم القنوات الأوروبية

القسم الفني _ هبة بريس

من المرتقب أن تعرض القناة التلفزيونية ARTE فيلم رجال الصحراء ، للمخرج المغربي حكيم الهشومي . الفيلم عن ثقافة البدو في الصحراء المغربية وهو من انتاج مشترك مغربي فرنسي بدعّم من المركز السينمائي المغربي وقناة SWR الألمانية و قناة Arte .

ويهدف المخرج المغربي الهشومي من خلال هذا الفيلم إلى تعريف الجمهور الأوروبي بجمال الصحراء المغربية، وأسرار حياة البدو، عبر تتبعه رحلة رعاة للجمال في أعماق الصحراء.

يعرض الفيلم مشاهد من قلب الصحراء، كما يقربنا من علاقة البدو الوطيدة بطبيعة الصحراء و بجمالهم ، عبر عرضه لمشاهد انسانية وتوثيق حياتهم اليومية. ويعيش فريق اعداد الفيلم مع الرعاة رحلتهم في عمق الصحراء، وينتقلون معهم من محطة إلى أخرى.

ويظهر الفيلم ايضا صعوبة تلك الحياة التي يكون فيها الرعاة في صراع داءم مع قوى الطبيعة، ولا تخلو الرحلة من عرض تقاليد وثقافة مجتمع البدو الصحراوي، وحبهم لهذه الثقافة وتقريب المشاهد من قدرة الفرد الصحراوي على تحكم في عدد كبير من الجمال في عمق الصحراء،…. كما يتناول المخرج علاقة الراعي بالطبيعة وقدرته على معرفة الوجهة ومكان الماء بواسطة تقنيات ورثها من أجداده.

بتشويق واثارة يزج بنا المخرج في داخل الرحلة لنعيش مع أفرادها مغامراتهم ونكتشف سحر وجمال الصحراء، عبر تناوله لأدق التفاصيل، وبتقنيات متطورة تجعل المشاهد المغربي أيضا يكتشف جمال الصحراء المغربية.

ويسلط الهشومي الضوء على التغيرات المناخية وتداعياتها على حياة البدو.

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم الوثائقي في عدة قنوات تلفزية أوروبية ليكون بذلك أول فيلم وثائقي عن الصحراء المغربية ودعم من المركز السينمائي المغربي يعرض في قنوات أوروبية.

بعد أزيد من عشرين عام من عمله مخرج أفلام وثائقية ومسرحيات والتدريس بالجامعات في ألمانيا، قرر المخرج المغربي حكيم الهشومي المقيم في ألمانيا، أن يعد مؤخرا أفلام وثائقية عن المغرب تمكن الجمهور الأوروبي من اكتشاف المغرب بعيون مغربية .