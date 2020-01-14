مصابون في تسرب وقود من طائرة على مدرسة أمريكية

نُشر بتاريخ :  2020-01-14 - 23:27
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هبة بريس ـ وكالات

قال رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأمريكية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين ابتدائيتين.

وقال عمال الطوارئ في الولايات المتحدة إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.
وقال البيان اليوم الثلاثاء “70 من رجال الإطفاء والمسعفين في الموقع وملتزمون بتوفير الرعاية للمصابين”.

ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.

ولم تحدد إدارة الإطفاء على الفور المدرسة. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنها كانت مدرسة “بارك أفينيو” الابتدائية في ضاحية كوداهي في لوس أنجلوس، على طريق مطار لوس أنجلوس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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