مثير…تحرير مخالفة سير لسائق دراجة هوائية ب 150 درهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حرر أحد رجال الشرطة بمفوضية الامن باولاد التايمة اقليم تارودانت، مخالفة لسائق دراجة هوائية قيمتها 150 درهما ، بسبب سيره في الاتجاه المعاكس بشارع محمد الخامس .

وأكد مصدر مطلع أنه تم تحرير المخالفة لسائق الدراجة، الذي يرجح أنه ينتمي للمجال القروي المحيط بالمدينة، ويجهل قوانين السير،موضحا أن قيمة الدراجة هي نفسها قيمة الغرامة.

وتعد أول مرة بالمدينة تسجل مخالفة لدراجة هوائية، في حين أن سائقي عدد من هذا الصنف لا يحترمون شروط السلامة من غياب الاضواء الامامية والخلفية، مما تسبب اكثر من مرة في حوادث سير مميتة .

وبدولة هولندا فقد تصل مخالفة استخدام الهاتف اثناء قيادة الدراجة الهوائية، حوالي 95 يورو يعني حوالي 1000 درهم مغربي.