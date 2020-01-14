مثير…تحرير مخالفة سير لسائق دراجة هوائية ب 150 درهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس
حرر أحد رجال الشرطة بمفوضية الامن باولاد التايمة اقليم تارودانت، مخالفة لسائق دراجة هوائية قيمتها 150 درهما ، بسبب سيره في الاتجاه المعاكس بشارع محمد الخامس .
وأكد مصدر مطلع أنه تم تحرير المخالفة لسائق الدراجة، الذي يرجح أنه ينتمي للمجال القروي المحيط بالمدينة، ويجهل قوانين السير،موضحا أن قيمة الدراجة هي نفسها قيمة الغرامة.
وتعد أول مرة بالمدينة تسجل مخالفة لدراجة هوائية، في حين أن سائقي عدد من هذا الصنف لا يحترمون شروط السلامة من غياب الاضواء الامامية والخلفية، مما تسبب اكثر من مرة في حوادث سير مميتة .
وبدولة هولندا فقد تصل مخالفة استخدام الهاتف اثناء قيادة الدراجة الهوائية، حوالي 95 يورو يعني حوالي 1000 درهم مغربي.
hamid
في 21:30
خبر جد عادي في الدول الديمقراطية كاتب هاد المقال يشجع على التسيب وعدم احترام قانون السير وألف تحية مني لرجل الشرطة رابحالهاكا لبلاد خاصها تكون
عزيز
في 21:37
غتلقى هاد الدجة ماساوياش هاد الثمن
قاسم
في 21:38
القانون لا يحمي المغفلون
حاقد على الوضعية
في 21:40
هادشي ماحاضيين، هلكتو الشعب بالمخالفات والضرائب
متسائلة؟
في 21:42
ما هذه المهزلة ؟؟؟
فريد من طنجة
في 21:44
حتى يتطبقو القوانين الكبار عاد نوضو طبقو هاد القانون
غير معروف
في 22:45
اذا كانت المخالفة منصوص عليها في قانون السير فلماذا يتبجح القوم؟
اه عندو الصح احرر المخالفة والدراجة الله يجعلها تكون كتسوى حتى درهم مالنا حنا ؟
تحية احترام وتقدير لهذا الشرطي الشجاع الذي اخذ بعين الاعتبار نوعية المخالفة ولا قيمة الدراجة
ولد الدرب
في 23:38
فكرني في الذي حرر مخالفة في حق جنازة. انت المغرب فلا تستغرب كل شيء ممكن .
هواري
في 00:07
مخالفة تستحق الغرامة،لانه مادا لو تسبب في دهسه من طرف سائق سيارة؟العقاب سيكونالسجن ولو انه قتل غير متعمد.والكاتب بالغ الى حد ما بزعمه ان صاحب الدراجة قروي لا يفرق بين يمينه والاتجاه المعاكس.