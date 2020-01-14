اعتقال أستاذ تارودانت المتهم بتعنيف الطفلة مريم

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت عناصر الدرك الملكي بتارودانت، ليلة أمس الاثنين القبض على الأستاذ ب-ب المتهم بتعنيف الطفلة مريم د، والتي أصبحت حديث الساعة وحديث مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للحالة التي ظهرت بها في صور وفيديوهات.

وكانت النيابة العامة قد أعطت أوامرها لرجال الدرك الملكي بالتحقيق في الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستماع لوالدي الضحية والطفلة والأستاذ لتبيان الحقيقة ومعرفة المتسبب في الحالة التي وصلت إليها الطفلة مريم، حيث أن الوالدين اتهما الأستاذ، في حين نفى الأستاذ تعنيف الطفلة الصغيرة واتهم أمها بالقيام بذلك.

وسبق للطفلة مريم د أن صرحت في مقابلة مع هبة بريس أن الأستاذ هو من ضربها على رأسها وانتفخت معه خدودها وعينيها، وأن الأستاذ كان يضربها من قبل.

من جهة أخرى أصدرت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بيانا أمس الاثنين تؤكد على أنها ستبعث بلجنة للتحقيق في الأمر.