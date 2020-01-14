أردوغان: حفتر فر هاربا من موسكو وسنلقنه درسا

هبة بريس - وكالات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، “بتلقين درس” للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وذلك بعد مغادرته موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار كان تفاوض حوله.

وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه: “لن نتردد أبدا في تلقين الانقلابي حفتر الدرس الذي يستحقه إذا واصل اعتداءاته ضد الإدارة المشروعة وضد أشقائنا في ليبيا”.

وأضاف أردوغان في كلمته أن “حفتر الانقلابي فر هاربا” من موسكو بعدما أخفقت المحادثات التي جرت أمس الإثنين بينه وبين فائز السراج، رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، في دفعه لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ تسعة أشهر.

وكان حفتر غادر موسكو بدون أن يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار قبل به خصمه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.