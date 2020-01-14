بسبب دخان الحرائق .. شارابوفا تنسحب من مباراة استعراضية بأستراليا

نُشر بتاريخ :  2020-01-14 - 12:36
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هبة بريس - وكالات

انسحبت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة اولى عالميا سابقا في كرة المضرب من مباراة استعراضية الثلاثاء في كويونغ، احدى ضواحي مدينة ملبورن الاسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد.

وطلبت النجمة البالغ 32 عاما وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الاولى 6-7) مع الالمانية لاورا سيغموند، زاعمة ان “اللاعبات يتنشقن الدخان”.

وكانت إدارات الإطفاء في أستراليا أعلنت الثلاثاء نجاحها في كبح أقوى “حريق ضخم” عرفته البلاد والذي بقي لثلاثة أشهر خارجا عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريبا في المناطق المنكوبة.

وأدى دخان الحرائق المتسبب في تدهور نوعية الهواء في ملبورن الى تعليق منظمي بطولة استراليا المفتوحة التمارين المقررة الثلاثاء تمهيدا لاولى البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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