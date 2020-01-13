العلمي: نخسر سنويا 2 مليار دولار في علاقتنا التجارية مع تركيا

هبة بريس ـ الرباط

قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إن المغرب وقع اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلدا.

واعترفت حفيظ العلمي خسارة الاقتصاد الوطني ملياري دولار سنويا بسبب اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

وقال الاخير خلال رده على أسئلة البرلمانين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين 13 يناير الجاري، “وقع لنا مشكل عويص مع تركيا بعدما قتل النسيج القادم منها مناصب الشغل في هذا القطاع ببلدنا وقد أوقفنا استيراده”.

وأضاف ” نخسر 2 مليار دولار في علاقتنا بهذا البلد ولن ندع اية اتفاقية فيها مشكل”، مردفا “كان لي لقاء مع الوزيرة التركية المكلفة بالقطاع في تركيا ولنا لقاء آخر بعد غد معها في المغرب وقد أخبرت الأتراك أنه إما أن نصل لحلول في هذا الشأن أو سنمزق هذه الاتفاقية”.

وشدد العلمي أنه ليس للمغرب أي إشكال مع أي بلد آخر، مضيفا” عندنا إشكال مع الاقتصاد المغربي يجب أن ندافع عنه ومع مناصب الشغل المغربية التي نتقاتل كي تبقى”.

وأكمل العلمي حديثه بالقول :” لا يمكن أن نقبل لأي بلد كيف ما كان أن يهدم مناصب الشغل في المغرب، نحن نخسر 2 مليار دولار سنويا في العلاقة التجارية بيننا وبين تركيا ولن نترك أي اتفاقية فيها مشكل”.