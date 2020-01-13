استفزاز جديد .. تبون يعبر عن ارتياحه لمستوى العلاقات “المتميز” مع البوليساريو

هبة بريس

لا يفوت الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أية مناسبة للتعبير عن دعمه للاطروحة الانفصالية ومساندته ل”جرائم” و”تجاوزات” الجبهة الوهمية.

الرئيس الجزائري، وجه أمس الأحد، رسالة تهنئة إلى زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي بمناسبة إعادة إنتخابه أمين عاما للجبهة.

وعبر الرئيس الجزائري، عن ارتياحه وسعادته للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين الجزائر والبوليساريو.

كما جدد تبون ْتأكيده على الموقف الجزائري الداعم لجبهة البوليساريو ومواصلة هذا الدعم خاصة في مايتعلق بحق “تقرير المصير وبناء مستقبل جديد في كنف الحرية والأمن والاستقرار” وفق تعبيره

هذا ويشار الى أن الرئيس الجزائري الجديد، كشف من أول أيام توليه رئاسة الجمهورية عند دعم بلاده للانفصاليين، معتبرا أن قضية الصحراء “مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي”.