الاحصاء الأولي.. أكثر من 20 ألف توقيع لعريضة المطالبة باحداث صندوق للسرطان

هبة بريس – الرباط
كشف الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي ، أن التوقيعات الخاصة بالعريضة الموجهة للحكومة والمطالبة باح. اث صندوق وطني لعلاج مرض السرطان، قد بلغت أزيد من 20 الف توقيع الى حدود الآن.
وكشف الشرقاوي الذي أطلق مبادرة احداث صندوق لعلاج مرضى السرطان، في تدوينة له عبر حسابه الرشمس بموقع فايسبوك :” النتائج الاولية 20.000 مواطن ومواطنة مسجلون في اللوائح الانتخابية وقعوا ل64 منسق فقط من ضمن 2000، ومازال تنتظروا نتائج اكثر من 1900 منسق. درت ليكم بحال نتائج الانتخابات.”
وانخرط عدد من النشطاء على الموقع الافتراضي في مبادرة ترافعية من أجل إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان. وينص مقترح القانون، الذي أعده عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام قانون المالية لسنة 2020، وإحداث حساب لـ”صندوق مكافحة السرطان” ووضع مرسوم يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للمرضى، ووضع دورية مشتركة بين قطاعات مكلفة بكل من وزارات “الداخلية، الاقتصاد والمالية، والصحة” لتفعيل مقتضيات الصندوق، لاسيما لتسيير المساطر الإدارية على المستوى الترابي.
صفاء من برشيد
في 00:10
نتمنى قبول هذه العارضة ،لان هناك الكثير من مرضى السرطان،من اسر معوزة يعانون في صمت!
أم علي
في 00:12
اللهم اشفي مرضى السرطان وابعد الضرر عنهم
كريمة
في 00:13
هذا الرقم يبشر بالخير،نتمنى ان يتضاعف العدد حتى يتحقق المطلب
ولد حميدو
في 01:48
لو خصصت الدولة درهمان في كل علبة سجاءر و ثلاثة دراهم عن كل قنينة نبيد و درهما واحدا لكل تدكرة للقطار و الطريق السيار و 2% من مداخيل شركات الاتصالات فستجمع ما يكفي لجميع الامراض المزمنة و ليس السرطان وحده اما المليارديرات و حتى الاثرياء فلو كانت فيهم الانسانية سيساهمون في بناء المستشفيات لجميع الاختصاصات فمادا لو ساهموا و لو بنصف فريضة الزكاة فمادا سيربح الانسان من هده الدنيا فحتى الكفن ليس فيه الجيب
و لكن الفءة الميسورة لا تقرا تعليقات المغاربة فهم منشغلون ب
الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
فمن عنده فيلا يريد قصرا و من عنده مشروعا يريد عشرة
ملاحظ عابر سبيل
في 05:54
بادرة طيبة .اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءا لايغادر سقما.اللهم اشفي كل مريض و اجعل مرضهم مغفرة للذنوب و ارزقهم الصبر على البلاء.البلاء على قدر الايمان.العلاج بالكيميو غير فعال و يهلك المريض و يجعله يعاني أكثر من مرض السرطان.ابحثوا عن الطب البديل الطبيعي مثل الطب النبوي أو غير ذلك ،ولابد من تغيبر العادات الغذائية و ممارسة الرياضة و الصوم هناك علاجات بالصيام بأمريكا و في دول غربية .لله التوفيق