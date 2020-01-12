الاحصاء الأولي.. أكثر من 20 ألف توقيع لعريضة المطالبة باحداث صندوق للسرطان

هبة بريس – الرباط

كشف الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي ، أن التوقيعات الخاصة بالعريضة الموجهة للحكومة والمطالبة باح. اث صندوق وطني لعلاج مرض السرطان، قد بلغت أزيد من 20 الف توقيع الى حدود الآن.

وكشف الشرقاوي الذي أطلق مبادرة احداث صندوق لعلاج مرضى السرطان، في تدوينة له عبر حسابه الرشمس بموقع فايسبوك :” النتائج الاولية 20.000 مواطن ومواطنة مسجلون في اللوائح الانتخابية وقعوا ل64 منسق فقط من ضمن 2000، ومازال تنتظروا نتائج اكثر من 1900 منسق. درت ليكم بحال نتائج الانتخابات.”

وانخرط عدد من النشطاء على الموقع الافتراضي في مبادرة ترافعية من أجل إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان. وينص مقترح القانون، الذي أعده عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام قانون المالية لسنة 2020، وإحداث حساب لـ”صندوق مكافحة السرطان” ووضع مرسوم يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للمرضى، ووضع دورية مشتركة بين قطاعات مكلفة بكل من وزارات “الداخلية، الاقتصاد والمالية، والصحة” لتفعيل مقتضيات الصندوق، لاسيما لتسيير المساطر الإدارية على المستوى الترابي.