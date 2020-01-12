مصرع شخص في حادثة دهس خطيرة ضواحي صفرو

نُشر بتاريخ :  2020-01-12 - 23:40
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ع. محياوي – هبة بريس

لقي شاب من مواليد 1994، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، مصرعه على الفور منتصف ليلة يوم أمس السبت، فيما أصيب مرافقه بكسور على مستوى إحدى رجليه، في حادث دهس تعرضا له بواسطة سيارة خفيفة من نوع مرسيديس بمركز صنهاجة ضواحي مدينة صفرو.

وتعرضا الضحيتين للدهس مباشرة بعد نزولهما من حافلة لنقل المسافرين كانت تقلهم رفقة عدد من الشباب والشابات في رحلة جماعية من مدينة الدار البيضاء إلى اقليم صفرو وبالضبط الى مركز صنهاجة.

وفور علمهم بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي بالبهاليل على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين حيث تم نقل الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس فيما نقل المصاب صوب مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

المشتبه فيه تم الاستماع إليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه بمركز الدرك الملكي بالبهاليل ، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسةالنظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وسيتم تقديمه صباح يوم الإثنين 13 يناير الجاري، على أنظار العدالة من أجل محاكمته .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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5 تعليقات

  1. قاسم

    في 23:55

    هذا ناتج عن طيش الشباب الله يهدي ماخلق

  2. منير

    في 23:56

    وما سبب هذه الجريمة ،ولابد أن هناك سبب الذي دفع بهذا الشاب للقيام بهذا الفعل البشع

  3. أم فيصل

    في 23:58

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،الله يهدي ماخلق

  4. عبد الله من العيون

    في 00:00

    الله يرحمه ويصبر اهله يا رب

  5. غير داوي

    في 00:01

    سخونية الراس وما دير ،الله يعفو

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