هل يعيد امزازي النظر في عدد السنوات المسموح للتلاميذ المفصولين تكرارها؟

نُشر بتاريخ :  2020-01-12 - 19:47
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية ، سعيد امزازي، عن استعداد وزارته إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 2001 الذي يحدد عدد السنوات التي تسمح بالتكرار (سنتين في الابتدائي، سنة في الإعدادي، وسنة في الثانوي التأهيلي)، وذلك خلال جوابه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول منهجية استيعاب الوزارة للتلاميذ المفصولين”هذا القرار خرجنا منو مذكرات المذكرة 118 في 2003 والمذكرة 137 في 2016″.

وتابع الوزير”في إطار المراجعة الشمولية لهذا القرار سيتم أيضا التسريع بإخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير من أجل ضمان التمدرس للجميع، والتنزيل السليم لهذا المبدأ بين المديريات الإقليمية”.

وزاد امزازي”خاصنا معالجة وقائية ولابد من التطرق لمشكل التكرار من خلال برمجة عدد من حصص الدعم التربوي وأيضا منح فرصة استدراكية لتمدرس هؤلاء الشباب الذين يغادرون مقاعد الدراسة”.

في السياق ذاته لابد من الاعتراف بالمجهود التشريعي المهم الذي قامت به الوزارة الوصية لمحاصرة ظاهرة الفصل و الانقطاع عن الدراسة، من خلال إصدار كم  هائل من المذكرات المنظمة لعملية إرجاع التلاميذ المفصولين و المنقطعين و الاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية أطول مدة ممكنة :

– المذكرة رقم 118 بتاريخ 25 شتنبر 2003 في شأن إرجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة ؛

– المذكرة رقم 113 بتاريخ 22 شتنبر 2008 حول موضوع : الحد من الهدر؛

– المذكرة الإطار رقم 79 بتاريخ 13 يوليوز 2004 حول الدخول المدرسي 03/04 ؛

– المذكرة رقم 846.04 بتاريخ 01 أكتوبر 2004 ؛

– المذكرة الإطار رقم 89 بتاريخ 19 غشت 2005 حول الدخول المدرسي05/06؛

– المذكرة رقم 815.50 بتاريخ 21 شتنبر 2005 ؛

– المذكرة رقم 137 بتاريخ 04 أكتوبر 2006في موضوع إرجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة.

 

 

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. زبيدة

    في 21:27

    خليهم أسيدي حتى يتزوجوا ( لان المنقطعين ذكور و إناث ) و ولدو وليدات ، و إذا كان أولادهوم أحسن منهم في الدراسة ، ما فيها باس اعاونوا والديهوم باش انجحوا فالدراسة .

    غدا نلقاو الولد لحق اباه و امو و دوز الباك قبل منهم.

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