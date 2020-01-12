فتاة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

أنهت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة حياتها بطريقة مأساوية داخل منزل أسرتها بحي الإدريسية بطنجة، في الساعة الأولى بعد منتصف ليلة الأحد.

مصادر مطلعة ، اكدت ان الهالكة شنقت نفسها بحبل داخل حمام بيت أسرتها، في غفلة من الجميع، في ظروف لازالت غامضة.

وقامت أسرة الفتاة بنقلها على وجه السرعة للمستشفى في محاولة لإسعافها، لكن الهالكة فارقت الحياة قبل الوصول إلى مستشفى محمد الخامس.

وجرى وضع الجثة في مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة.