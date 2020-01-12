توقيف ”ولد لفشوش“ ظهر في أشرطة فيديو يسوق بطريقة خطيرة

هبة بريس - الدار البيضاء

فتحت مصالح منطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإفراط في السرعة وسياقة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مجموعة من التدوينات التي نشرها المشتبه فيه على حسابه على شبكتي التواصل الاجتماعي “أنستغرام” و”فايسبوك”، تظهر قيامه بالسياقة بسرعة كبيرة وعدم تحكمه بسيارته، بشكل يهدد مباشرة حياة السائقين والراجلين، فضلا عن توثيقه لمقطع فيديو آخر يظهر قيادته بشكل متعمد على السكة الخاصة بقاطرات الطرامواي بمدينة الدار البيضاء بطريقة تهدد سلامة المنشآت والبنيات التحتية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه ليلة أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات المرورية والأفعال الإجرامية المهددة لسلامة مستعملي الطريق.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن مصالحها تحرص على التطبيق السليم والحازم للقانون، والتفاعل الإيجابي مع كل المحتويات الرقمية ذات الصلة بأمن وسلامة المواطنين، وذلك تدعيما لسيادة القانون وتوطيدًا للإحساس بالأمن.