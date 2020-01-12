“التايلانديون” يشاركون في مهرجان للركض مناهض للحكومة

نُشر بتاريخ :  2020-01-12 - 11:55
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هبة بريس ـ الرباط

شارك آلاف التايلانديين في مهرجان للركض وصف بأنه احتجاج مناهض للحكومة، فيما يبدو أنه أكبر استعراض للمعارضة ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الحاكم العسكري السابق للبلاد.

ووصل آلاف العدائين إلى متنزه عام في بانكوك بملابس رياضية للمشاركة قبيل شروق الشمس في مهرجان “الركض ضد الدكتاتورية”. وقال منظمون إن أكثر من عشرة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المهرجان.

وهتف كثيرون “تحيا الديمقراطية” مطالبين باستقالة برايوت أثناء ركضهم في المضمار الذي يبلغ طوله 2.6 كيلومتر، وسط وجود بسيط لقوات الأمن.

وجاء مهرجان الركض بعد تجمع سياسي نظمه المعارض البارز، أناتورن جوانجرونج رانجكيت، الذي كان أكبر تجمع شهدته البلاد منذ انقلاب عام 2014 عندما استولى برايوت الذي كان قائدا للجيش في ذلك الوقت على السلطة من حكومة مدنية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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