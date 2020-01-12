“النهج الديمقراطي” يقاطع لجنة إعداد النموذج التنموي

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب “النهج الديمقراطي” اليساري المعارض إنه قرر عدم الاستجابة لدعوة اللجنة المكلفة بإعداد نموذج تنموي، وربط مشاركته في النقاش حول موضوع التنمية بضرورة انفراج سياسي وحقوقي.

وأوضح بلاغ صادر عن “الكتابة الوطنية” أن “النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضاف نفس البلاغ أن “قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، من غير المعقول الانفراد به”.

وأكد البلاغ أن بلورة وصياغة نموذج تنموي يجب أن تتم من طرف هيأة مستقلة تمثل الإرادة الشعبية وأن يواكبه نقاش عمومي واسع.

ومن بين ما طالب به حزب النهج الديمقراطي، في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وقف المتابعات في حق النشطاء والصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بالإضافة على عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، ووضع حد للقمع والحصار على التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية.

كما طالب النهج، بـ »كشف الحقيقة الكاملة في ملف الشهيد المهدي بنبركة، والشهيد عبد اللطيف زروال، وكافة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان »