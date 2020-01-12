الفهري: لا تنمية بدون محاربة الفساد ومناهضة اقتصاد الريع

هبة بريس ـ الرباط

قال عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لا تنمية بدون محاربة الفساد ومناهضة اقتصاد الريع، وأن تحسين ظروف البلاد، يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تملّك تصور واضح لمستقبل لبلادنا.

الفهري، الذي حل ضيفا على برنامج ” في الاقتصاد” الذي بث مساء امس السبت 11 يناير 2020، على قناة “ميدي 1 تيفي”، شدد على أنه “لا يمكن بناء نموذج تنموي دون تهيئ مناخ سياسي مناسب، أساسه الاندماج بين جميع القطاعات، وإشراك المواطن في جميع القضايا، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن الإنسان يشكل ثروة حقيقية ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية، شريطة أن تتجه مجهودات الدولة إلى تكوينه وتأهيله، ونشر ثقافة الحق والواجب، والحث على قيمة العمل وقيمة المسؤولية.

وأكد الفهري على أربع رافعات للاقتصاد الوطني، وتتمثل في التحفيزات، وربط الإنتاج بتحرير الطاقات الكامنة والابتكار، وتنويع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مواكبة التطور الصناعي الذي تعيشه المملكة.