الفهري: لا تنمية بدون محاربة الفساد ومناهضة اقتصاد الريع

هبة بريس ـ الرباط
قال عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لا تنمية بدون محاربة الفساد ومناهضة اقتصاد الريع، وأن تحسين ظروف البلاد، يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تملّك تصور واضح لمستقبل لبلادنا.
الفهري، الذي حل ضيفا على برنامج ” في الاقتصاد” الذي بث مساء امس السبت 11 يناير 2020، على قناة “ميدي 1 تيفي”، شدد على أنه “لا يمكن بناء نموذج تنموي دون تهيئ مناخ سياسي مناسب، أساسه الاندماج بين جميع القطاعات، وإشراك المواطن في جميع القضايا، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن الإنسان يشكل ثروة حقيقية ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية، شريطة أن تتجه مجهودات الدولة إلى تكوينه وتأهيله، ونشر ثقافة الحق والواجب، والحث على قيمة العمل وقيمة المسؤولية.
وأكد الفهري على أربع رافعات للاقتصاد الوطني، وتتمثل في التحفيزات، وربط الإنتاج بتحرير الطاقات الكامنة والابتكار، وتنويع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مواكبة التطور الصناعي الذي تعيشه المملكة.
ولد الدرب
في 11:05
وشهد شاهد من أهلها. ياعقلاء ان لم تحاربوا الفساد والمفسدين بقوانين تطبيق على الأرض فإنكم تتواطؤون معه. لا تتكلم برنامج التنمية الجديد او مشاريع او اي شيء آخر قبل أن تطهر قلوب الفاسدين كيف ما كان منصبهم . هذا هو الحل والعكس هو مضيعة للوقت وبيع الأحلام للمواطن والمشاكل تتراكم وسيأتي الحل بطرق أخرى. نسبة الانتحار والاتجار بالمخدرات والتشرميل والاتجار بالبشر والتمرد والعنوسة وبيع الأجساد كلها نتيجة فساد منظم ومحمي بتماسيح اقسموا على الوفاء للوطن والمواطن.
فريد
في 11:20
بالفعل اوافقق اخي الفهري لا توجد تنمية ونحن مازلنا نعاني من الفساد ،لكن لم تحركوا ساكنا لمحاربته!
صاحب رأي
في 11:22
عرفتي علاش الفساد منتشر لانه لكيدخل لقبة البرلمان كيبقى يشوف غير مصالحه الخاصة لا غير وبهاد العقلية لن يتغير شيء سيظل الفساد متوارث من جيل الى جيل