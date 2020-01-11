مقتل 89 عنصرا من قوات الأمن بهجوم مسلح غرب النيجر

نُشر بتاريخ :  2020-01-11 - 23:40
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هبة بريس - وكالات

أفادت 4 مصادر أمنية مطلعة لوكالة “رويترز” بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح على قاعد عسكرية غرب النيجر، الخميس الماضي، إلى 89 قتيلا من قوات الأمن.

وقالت مصادر “رويترز” إن السلطات دفنت، اليوم السبت، في العاصمة نيامي 89 عنصرا من قوات الأمن قتلوا جراء الهجوم الدموي الذي أصبح الأكبر من نوعه في البلاد منذ سنوات عدة، ونفذ في مدينة تشيناغودرار غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وأوضح أحد المصادر أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون الأكبر لأنه تم دفن عسكريين آخرين في تشيناغودرار يوم الهجوم.

وسبق أن قالت حكومة النيجر، يوم الخميس، إن العملية أودت بحياة 25 عنصرا من قوات الأمن بينما تم القضاء على 63 مسلحا خلال صد الهجوم.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، لكنه يأتي بعد نحو شهر من عملية دموية أخرى نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم “داعش” في مدينة إناتيس قرب الحدود مع مالي وأسفرت عن مقتل 71 عسكريا من قوات النيجر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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